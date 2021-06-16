Beşiktaş'ta Josef'in yanına Çin'den orta saha

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı Josef de Souza'nın yanına takviye yapacak. Siyah-Beyazlılar, Çin ekibi Beijing Guoan forması 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 yıllık teklif yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta Josef'in yanına Çin'den orta saha
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16 Haziran 2021 09:58
Fernando Lucas Martins
Fernando Lucas Martins
S. Moskova
Bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma zemini arayan Beşiktaş yönetimi, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Gudjufi ve Salih Uçan imzaları atarken, Kenan Karaman ile de anlaşma sağlandı.

Geçen sezon siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Rosier'de önemli yol kat edilirken, orta saha için düşünülen Fernando Lucas ile ilk temas kuruldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Çin'de Beijing Guoan forması giyen ancak vize problemleri nedeniyle yollarını ayırmayı düşünen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, vatandaşı Josef de Souza'nın yanına düşünülen ilk isim...

Kulübü ile 31 Aralık 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Brezilyalı Lucas Fernando'ya ilk görüşmede 3 yıllık teklif sunuldu. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Fernando, Şampiyonlar Ligi nedeniyle de Beşiktaş'a sıcak.



 


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