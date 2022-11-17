Beşiktaş'ta Josef'in geleceği belli oluyor

Beşiktaş'ta son dönemdeki etkisiz performansı ile taraftarları şaşırtan Josef de Souza ile ilgili yönetimin önemli bir adım atacağı öğrenildi.



Siyah-Beyazlı kurmayların Brezilyalı ön libero ile Antalya kampı öncesinde bir görüşme gerçekleştireceği ve oyuncunun takımdaki geleceğinin belirleneceği belirtildi. Beşiktaş ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek Josef'in yapılacak görüşmeden sonra takımda kalmak istemesi halinde ise sözleşmesindeki opsiyon kullanılacak.



33 yaşındaki yıldız ön libero Ankaragücü maçında yaşanan olayların ardından sezon sonunda Brezilya'ya döneceğini açıklamıştı. Siyah- Beyazlı formayla 8 maça çıkan Josef'in 1 asisti bulunuyor.









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