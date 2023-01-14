Beşiktaş, Arabam.com Konyaspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Isınma programı ve istasyon koşularından sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren futbolcuların taktik ağırlıklı çift kale maçla antrenmanı tamamladıkları aktarıldı.
JOSEF, İLK 11'E DÖNÜYOR
Siyah-beyazlı takım akşam saatlerinde özel uçakla Konya'ya giderek kampa girdi. Sakatlığı düzelen Josef de Souza dün de takımla çalıştı. Brezilyalı futbolcu, Konya'da ilk 11'de sahaya çıkacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
JOSEF, İLK 11'E DÖNÜYOR
Siyah-beyazlı takım akşam saatlerinde özel uçakla Konya'ya giderek kampa girdi. Sakatlığı düzelen Josef de Souza dün de takımla çalıştı. Brezilyalı futbolcu, Konya'da ilk 11'de sahaya çıkacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ