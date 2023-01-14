Beşiktaş'ta Josef, ilk 11'e dönüyor!

Beşiktaş'ta sakatlığı düzelen Josef de Souza, Konya deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkacak.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Josef, ilk 11'e dönüyor!
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14 Ocak 2023 10:27
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Beşiktaş, Arabam.com Konyaspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Isınma programı ve istasyon koşularından sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren futbolcuların taktik ağırlıklı çift kale maçla antrenmanı tamamladıkları aktarıldı.

JOSEF, İLK 11'E DÖNÜYOR

Siyah-beyazlı takım akşam saatlerinde özel uçakla Konya'ya giderek kampa girdi. Sakatlığı düzelen Josef de Souza dün de takımla çalıştı. Brezilyalı futbolcu, Konya'da ilk 11'de sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ




 
 

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