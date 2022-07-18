JOSEF AMELİYAT OLACAK MI?

BEŞİKTAŞ'IN JOSEF AÇIKLAMASI

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken gözler Josef de Souza'nın sakatlık durumuna çevrildi. Brezilyalı orta saha oyuncusu için ameliyat riski olduğu ortaya çıktı.Siyah-beyazlı futbolcunun dizindeki problemin durumu, Çarşamba günü netlik kazanacak. Dizindeki şişlik inmezse Josef de Souza'nın ameliyat olması söz konusu olabilir.Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Sağlık Heyeti Başkanı Tekin Kerem Ülkü, siyah-beyazlıların Avusturya kampında sakat futbolcular hakkında bilgi vermiş ve Josef de Souza için şu ifadeleri kullanmıştı:"Önemli olmayan bir menisküs sıkıntısı tespit ettik. İlk maçtan sonra dizinde sıkıntı oldu. Görüntüleme yaptık ve menisküsünde hafif bir problem tespit ettik. Menisküs eşittir ameliyat gibi bir algı var ama menisküs ameliyatı gerektiren bir durumu yok. Modern ortopedide menisküsü almak tercih edilmiyor. Belli tedavileri yapmamız gerekiyor. Gün gün muayene ederek dizindeki reaksiyonun sönmesini bekliyoruz. Ona göre doğru zamanda eski idman temposunda denemek istiyoruz."İlk geldiği sezon olan 2020-21'de 41 maçta 3303 dakika süre alan Josef 3 gol 3 asist üretmişti. Josef de Souza, geçen sezon ise tüm kulvarlarda toplam 40 maçta 3304 dakika süre aldı ve 5 gole imza attı.