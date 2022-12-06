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Beşiktaş'ta Josef de Souza'ya izin yok

Beşiktaş'ın takım kaptanlarından Josef de Souza'nın yaşadığı sakatlık sorunlarını tamamen atlatmadan sahaya çıkmasına izin verilmeyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Josef de Souza'ya izin yok
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06 Aralık 2022 10:34
Beşiktaş'ta takım kaptanlarından Josef de Souza'nın dönüşü biraz daha uzayacak.

Sezon başında diz menisküsü ameliyatı olmasına rağmen takımını yalnız bırakmamak adına Brezilyalı oyuncunun, sahalara erken dönmüştü. Ancak deneyimli oyuncunun kemik ödemi sorunu yaşamasına rağmen sahada kalması performansına da etki etti.

Bu nedenle Josef'in tam hazır hale gelmeden riske edilmeyeceği öğrenildi.
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