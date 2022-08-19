Beşiktaş'ın Avusturya kampında Werder Bremen ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Josef De Souza, sahalara dönmeye hazırlanıyor.Tedavisi devam eden ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Brezilyalı antrenmanlara başladı. Dün Welinton ile beraber koşu yapan Josef'in, sağlık heyetinin vereceği rapor doğrultusunda kısa süre içinde formasına kavuşması bekleniyor.