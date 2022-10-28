Şenol Güneş ile yeniden anlaşmaya varan Beşiktaş, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam ederken antrenmanda kaptanlar devreye girdi. Siyah-beyazlıların orta saha oyuncularından Josef de Souza takım ile bir motivasyon konuşması yaptı.



JOSEF: "AYNI UTANCI YAŞATMAYACAĞIZ"



Josef de Souza, "Son haftaları unutup beyaz bir sayfa açmalıyız. Yeni bir döneme giriyoruz. Taraftarımıza karşı bir daha böyle bir utanç yaşamamak için mücadele etmeliyiz. Yeni hocamızın ya da rakiplerin ne yaptığı bizi şu an ilgilendirmiyor. Biz sahadaki görevimizi yerine getirmeliyiz" şeklinde konuştu.



BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYE MAÇI NE ZAMAN?



Öte yandan Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson kısa bir konuşma yaparak benzer sözlerle arkadaşlarını motive etti. Beşiktaş ile Ümraniyespor arasındaki karşılaşma 30 Ekim Pazar günü saat 17:00'de başlayacak.





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