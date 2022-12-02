Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı!

Beşiktaş'ta, Josef de Souza'nın geleceği merak ediliyordu. Siyah beyazlılar, yıldız oyuncu ile yola devam edip etmemeye dair son kararını verdi.



AYRILMAK İSTİYORDU



Josef, daha önce yaptığı açıklama ayrılmak istediğini ifade etmişti.Brezilyalı futbolcu konuşmasında şu sözleri sarf etmişti: "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim.



Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp, Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor.



Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile."



KARAR DEĞİŞTİRDİ



Josef, geçen süre zarfında kararını değiştirdi ve Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade etti. Bununla beraber Teknik Direktör Şenol Güneş de, Josef'e dair yönetime son kararını iletti.



KALMASI İÇİN OY KULLANDI



Şenol Güneş, siyah beyazlı kulüp yönetimiyle yaptığı istişarede Josef'in kalmasına yönelik tavır sergiledi. Beşiktaş'ın, gelecek sezon Atiba ile yollarını ayırması beklenirken, Şenol Güneş bu bölgede Josef'e ihtiyacının olacağını belirtti.



Öte yandan Şenol Güneş, siyah beyazlı yönetime Josef ile 1 sezon daha sözleşme yapılması gerektiğini aktardı. Josef, bu sezon 8 maçta oynadı ve 1 asist üretti.





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