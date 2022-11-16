Beşiktaş'ta Josef de Souza ile görüşme!

Beşiktaş'ta yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile görüşecek.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Josef de Souza ile görüşme!
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16 Kasım 2022 11:59
Beşiktaş'ta son dönemdeki performansıyla şaşkınlık yaratan Josef de Souza için önemli bir adım atılacak.

Ankaragücü maçında yaşanan olayın ardından form grafiği hep aşağıya doğru giden Josef de Souza, sezon sonunda ülkesi Brezilya'ya döneceğini söylemişti. Beşiktaş'taki kontratı lig bitiminde sona erecek 33 yaşındaki ön liberoyla Antalya kampı öncesinde bir araya gelecek olan yönetimin, oyuncunun takımdaki geleceğini şekillendireceği belirtildi.

Josef de Souza, Beşiktaş'ta kalmak istemesi halinde, Brezilyalı yıldızın sözleşmesindeki opsiyon kullanılacak.

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