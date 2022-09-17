JOSEF SAHALARA DÖNÜYOR

DİRENCİ ARTIRACAK

Beşiktaş, Ankaragücü ile oynadığı maçı 3-2 kazansa da yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçmişti. Siyah-beyazlılarda 1 maç ceza alan Josef de Souza cezasını tamamladı ve gözünü ilk 11'e dikti.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği ceza, itirazlara rağmen Tahkim Kurulu tarafından onaylanmış ve Josef, Başakşehir maçını kaçırmıştı. Siyah-beyazlıların kaptanı İstanbulspor maçıyla sahalara dönüyor. Josef maç öncesinde antrenmanlarda çok hırslı bir görüntü çizdi.Teknik direktör Valerien Ismael, takımın saha içindeki alacağı pozisyonları 33 yaşındaki yıldızı üzerinden düzenleyecek. Özellikle orta sahadaki direncin artırılması planlanıyor.