Beşiktaş'ta Josef de Souza hırs küpü!

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın cezası sona erdi. İstanbulspor maçında 11'e dönecek Josef adeta hırs küpü...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Josef de Souza hırs küpü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2022 12:35
Beşiktaş, Ankaragücü ile oynadığı maçı 3-2 kazansa da yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçmişti. Siyah-beyazlılarda 1 maç ceza alan Josef de Souza cezasını tamamladı ve gözünü ilk 11'e dikti.

JOSEF SAHALARA DÖNÜYOR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği ceza, itirazlara rağmen Tahkim Kurulu tarafından onaylanmış ve Josef, Başakşehir maçını kaçırmıştı. Siyah-beyazlıların kaptanı İstanbulspor maçıyla sahalara dönüyor. Josef maç öncesinde antrenmanlarda çok hırslı bir görüntü çizdi.

DİRENCİ ARTIRACAK

Teknik direktör Valerien Ismael, takımın saha içindeki alacağı pozisyonları 33 yaşındaki yıldızı üzerinden düzenleyecek. Özellikle orta sahadaki direncin artırılması planlanıyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ