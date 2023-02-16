Beşiktaş'ta Josef de Souza dönemi sona erdi

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile anlaşmaya vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Josef de Souza dönemi sona erdi
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16 Şubat 2023 15:26
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza takımdan ayrıldı.

DHA'nın haberine göre; 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşmasının ardından siyah-beyazlı kulüpten sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Haberde Brezilyalı oyuncunun Çin ekibi ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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