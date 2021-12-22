Beşiktaş'ta Josef de Souza belirsizliği!

Beşiktaş'ta kasığında ağrı olan Josef de Souza'nın Göztepe karşılaşmasında sahada olup olmayacağı netlik kazanmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Josef de Souza belirsizliği!
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22 Aralık 2021 18:08
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Josef de Souza belirsizliği yaşanıyor.

Siyah-beyazlılarda kasığında ağrı olan Brezilyalı futbolcunun, karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği perşembe günü yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

GÖKHAN TÖRE YOK

Öte yanmdan Beşiktaş'ta sağ alt baldırında ağrı hissseden Gökhan Töre, Göztepe karşılaşmasında kadroda olmayacak.

Beşiktaş ile Göztepe perşembe günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.


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