Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Josef de Souza belirsizliği yaşanıyor.
Siyah-beyazlılarda kasığında ağrı olan Brezilyalı futbolcunun, karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği perşembe günü yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.
GÖKHAN TÖRE YOK
Öte yanmdan Beşiktaş'ta sağ alt baldırında ağrı hissseden Gökhan Töre, Göztepe karşılaşmasında kadroda olmayacak.
Beşiktaş ile Göztepe perşembe günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılarda kasığında ağrı olan Brezilyalı futbolcunun, karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği perşembe günü yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.
GÖKHAN TÖRE YOK
Öte yanmdan Beşiktaş'ta sağ alt baldırında ağrı hissseden Gökhan Töre, Göztepe karşılaşmasında kadroda olmayacak.
Beşiktaş ile Göztepe perşembe günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.