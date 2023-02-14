Beşiktaş'ta Josef de Souza ayrılıyor!

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Josef de Souza ayrılıyor!
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14 Şubat 2023 19:17
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Josef de Souza ile yollar ayrılıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Josef de Souza ile Çin ekibi Beijing Guoan ilgileniyor.

AYRILIK YAKIN!

Siyah beyazlılar kadroda düşünmediği tecrübeli orta sahanın Çin ekibine transfer olmaya yakın olduğu belirtildi.

GÜNEŞ DE ONAYI VERDİ

Teknik direktör Şenol Güneş'in de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Josef'in gönderilmesine onay verdiği belirtiliyor. Beşiktaş kulübünün kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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