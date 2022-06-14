Beşiktaş'ta Jordy Caicedo bilmecesi sürüyor

Beşiktaş'ın santrfor adaylarından biri olaniçinde yapılan görüşmelerde Beşiktaş ile CSKA Sofia arasında büyük fark olduğu ortaya çıktı.Kartal, bonuslar hariçöneri sunarken, Bulgaristan ekibi isetalep ediyor. Jordy Caicedo'nun 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.Kulüpte sorunlar yaşanmasına rağmen CSKA Sofia'nın oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor. Bu yüzdenaktarıldı. Kartal, sözleşmeye bonusları da dahil ederekcivarındaki bir rakama CSKA'yı ikna etmek istiyor.