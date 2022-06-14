Beşiktaş'ta Jordy Caicedo bilmecesi sürüyor

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, Jordy Caicedo için kulübü CSKA Sofya ile halen anlaşma sağlanmış durumda değil.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Jordy Caicedo bilmecesi sürüyor
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14 Haziran 2022 15:17
Beşiktaş'ın santrfor adaylarından biri olan Jordy Caicedo içinde yapılan görüşmelerde Beşiktaş ile CSKA Sofia arasında büyük fark olduğu ortaya çıktı.



Kartal, bonuslar hariç 1.5 milyon euroluk öneri sunarken, Bulgaristan ekibi ise 4 milyon euro talep ediyor. Jordy Caicedo'nun 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kulüpte sorunlar yaşanmasına rağmen CSKA Sofia'nın oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor. Bu yüzden transferin zora girdiği aktarıldı. Kartal, sözleşmeye bonusları da dahil ederek 2 milyon euro civarındaki bir rakama CSKA'yı ikna etmek istiyor.



 
 

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