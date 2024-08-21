Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezona ligde ikide iki yaparak giren Siyah-Beyazlılar, kadrosuna takviye yapmayı planlıyor.
GÖZLER SAĞ BEKTE
Beşiktaş, hem sağ bekte hem de sağ önde bir değişim sürecine hazırlanıyor. Jonas Svensson ile sezona başlayan Siyah-Beyazlılar, sağ bekte aradığı ismi Fransa'da buldu.
LOTOMBA HAMLESİ
Fransız basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen sağ bek oyuncu Jordan Lotomba ile ilgileniyor. 25 yaşındaki İsviçreli oyuncuyu Almanya Bundesliga kulüplerinden Augsburg ve Hoffenheim'ın da kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. Nice'te Jonathan Clauss'un yedeği olan İsviçreli milli oyuncu, Fransız kulübünden ayrılmak istiyor.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Fransız kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Jordan Lotomba'nın bonservisinin 5 milyon Euro olduğu öğrenildi. 2020 yılında Young Boys'tan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nice'e transfer olan İsviçreli futbolcu, görev aldığı 141 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist kaydetti. İsviçre Milli Takımı'nda da oynayan Jordan Lotomba, çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
GÖZLER SAĞ BEKTE
Beşiktaş, hem sağ bekte hem de sağ önde bir değişim sürecine hazırlanıyor. Jonas Svensson ile sezona başlayan Siyah-Beyazlılar, sağ bekte aradığı ismi Fransa'da buldu.
LOTOMBA HAMLESİ
Fransız basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen sağ bek oyuncu Jordan Lotomba ile ilgileniyor. 25 yaşındaki İsviçreli oyuncuyu Almanya Bundesliga kulüplerinden Augsburg ve Hoffenheim'ın da kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. Nice'te Jonathan Clauss'un yedeği olan İsviçreli milli oyuncu, Fransız kulübünden ayrılmak istiyor.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Fransız kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Jordan Lotomba'nın bonservisinin 5 milyon Euro olduğu öğrenildi. 2020 yılında Young Boys'tan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nice'e transfer olan İsviçreli futbolcu, görev aldığı 141 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist kaydetti. İsviçre Milli Takımı'nda da oynayan Jordan Lotomba, çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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