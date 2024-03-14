Beşiktaş'ta Jonas Svensson kulüp arıyor!

Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan fakat beklentilerin altında kalan Jonas Svensson, sezon sonunda takımdan ayrılıyor...Teknik Direktör Fernando Sanstos'un da gözüne giremeyen oyuncu, şimdiden kendisine kulüp aradığı kaydedildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Jonas Svensson kulüp arıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2024 12:44
Kış transfer sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Jonas Svensson'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi.

GELECEK SEZON PLANLAMALARI BAŞLADI

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılar, öte yandan takım içi planlamaları da sürdürüyor.

SÜRPRİZ AYRILIK

Ara transfer döneminde Adana Demirspor'la yollarını ayıran Norveçli sağ beki kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, Svensson'dan istediği performansı alamadı. Yeni teknik direktör Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Jonas Svensson'la sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

KULÜP ARIYOR

Öte yandan 31 yaşındaki futbolcunun da şimdiden kendisine takım baktığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Jonas Svensson, Beşiktaş forması ile 5 resmi maça çıktı ve toplam 345 dakika süre aldı.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery