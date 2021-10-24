Beşiktaş'ta 'joker' Necip göreve

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Vida'nın yanında kaptan Necip Uysal'a şans verecek. Orta alan ve hücum bölgesinde ise Sporting maçındaki isimler sahada olacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 'joker' Necip göreve
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24 Ekim 2021 11:09
Necip Uysal
Necip Uysal
Beşiktaş
Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın da ilk 11'ini büyük oranda netleştirdi. Hafta boyunca hem rakibi mercek altına alan hem de öğrencilerini derbiye motive eden başarılı teknik adam, derbiyi kazanarak yeni bir çıkışın da fitilini ateşlemek istiyor. Galatasaray'a karşı en önemli yıldızlarını sahaya sürmeye karar veren Yalçın, özellikle savunmada önemli değişikliklere gidecek.

STOPERE NECİP UYSAL

Derbilerdeki başarılı performansıyla bilinen Sergen Yalçın, 8+3 yabancı kuralından dolayı Galatasaray karşısında Necip Uysal'ı stoperde kullanmayı planlıyor. Sporting maçında ıslıklanan N'Sakala'nın yerine sol bekte Rıdvan Yılmaz forma giyecek. Sergen Yalçın orta alan ve hücumda ise Sporting Lizbon maçındaki dizilişi bozmayacak. Ön liberoda her zamanki gibi Josef olacak. Sağ kanatta Ghezzal, solda Larin, göbekte ise Pjanic ve Teixeira şans bulacak. 

 

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