Beşiktaş'ta Johan Mojica harekatı!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, Copa America'yı yerinden takip etmek için Amerika'ya gitti.
Friedel'ın Siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunan isimlerle temasa geçeceği öğrenildi.
KOLOMBİYALI SOL BEKLE GÖRÜŞÜLECEK
Siyah-beyazlıların transfer listesinin en başında da Kolombiya'nın 31 yaşındaki sol beki Johan Mojica bulunduğu ifade edildi.
Brad Friedel'ın Villarreal forması giyen Kolombiyalı sol bek ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Osasuna'da geçiren Mojica, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, Copa America'yı yerinden takip etmek için Amerika'ya gitti.
Friedel'ın Siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunan isimlerle temasa geçeceği öğrenildi.
KOLOMBİYALI SOL BEKLE GÖRÜŞÜLECEK
Siyah-beyazlıların transfer listesinin en başında da Kolombiya'nın 31 yaşındaki sol beki Johan Mojica bulunduğu ifade edildi.
Brad Friedel'ın Villarreal forması giyen Kolombiyalı sol bek ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Osasuna'da geçiren Mojica, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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