Beşiktaş'ta Joe Worral'ın kader maçı!

Beşiktaş'ın İngiliz stoperi cezalı Colley'in yokluğunda Gaziantep'te 11'de görev yapacak. Siyah-beyazlılar beklentilere yanıt verememesi halinde Worrall'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Joe Worral'ın kader maçı!
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08 Mart 2024 08:53
Beşiktaş'ta ara transferde Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ten satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Joe Worrall, Gaziantep FK deplasmanında ilk 11'de yer alacak. Teknik Direktör Fernando Santos, Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Omar Colley'in yokluğunda büyük olasılıkla İngiliz stopere şans tanıyacak.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Worrall, Kartal'ın Kayserispor'la deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçta 90 dakika görev yapmıştı. Ancak Santos daha sonra Konyaspor, İstanbulspor ve Galatasaray'la oynadıkları karşılaşmalarda deneyimli futbolcuya görev vermedi. Worrall, Konyaspor'la oynanan kupa maçında da forma giymedi.

KADER MAÇINA ÇIKACAK

İngiliz futbolcu, Gaziantep deplasmanında büyük olasılıkla Beşiktaş'taki geleceğini belirleyecek bir sınav verecek. Worrall başarılı bir performans sergilemesi halinde teknik heyetin gözüne girmeyi başaracak.

Siyah-beyazlı yönetimin kritik müsabakada beklentilere yanıt verememesi halinde tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade edildi. Worrall opsiyonun kullanılmaması durumunda sezon sonu Kartal'dan ayrılarak Nottingham Forest'e geri dönmek zorunda kalacak. 

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