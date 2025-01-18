Beşiktaş'ta Joao Mario'ya tepki

Beşiktaş - Samsunspor maçında siyah-beyazlı tribünler, Joao Mario'ya tepki gösterdi.

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Beşiktaş'ta Joao Mario'ya tepki
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18 Ocak 2025 20:24
Beşiktaş - Samsunspor maçında siyah-beyazlı tribünler, Joao Mario'ya tepki gösterdi.

Maçın 60. dakikasında yerini Ernest Muçi'ye bırakan Joao Mario, oyundan alınırken tribünlerin ıslıklı tepkisi ile karşılaştı.

Joao Mario, oyundan alınmadan kısa süre önce önemli bir fırsattan yararlanamamıştı.

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