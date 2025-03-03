Beşiktaş'ta daha önce eleştirilen Portekizli yıldız Joao Mario, Solskjaer'in gelişiyle birlikte Norveçli hocayla birlikte yükselişe geçti.
Joao Mario, Solskjaer göreve gelmeden önce Beşiktaş'ta en çok istenmeyen isimdi.
EN FORMDA İSİMLERDEN BİRİ OLDU
Norveçli teknik adamın göreve gelişiyle inanılmaz şekilde yükselişe geçen Portekizli oyuncu şu anda takımın en formda isimlerinden biri hâline geldi.
SON DÖRT MAÇ İKİ GOL
Ligde son dört maça 11'de başlayan 32 yaşındaki oyuncu iki gole de imza attı.
Beşiktaş'ta Joao Mario farkı!
Beşiktaş'ta Joao Mario, takımın başına Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesiyle beraber performansını artırdı.
03 Mart 2025 09:59
Beşiktaş'ta daha önce eleştirilen Portekizli yıldız Joao Mario, Solskjaer'in gelişiyle birlikte Norveçli hocayla birlikte yükselişe geçti.
Beşiktaş
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