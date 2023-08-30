Beşiktaş'ta Jesse Lingard harekatı

Beşiktaş transfer haberleri: Orta saha ve kanatlarda görev yapabilecek bir isim arayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla boşta olan Jesse Lingard teklif edildi. Oyuncu için son kararı Şenol Güneş verecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Jesse Lingard harekatı
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30 Ağustos 2023 09:19
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a menajerler tarafından Jesse Lingard'ın teklif edildiği öğrenildi. Son olarak Nottingham Forest forması giyen ve şu an kulüpsüz durumda olan İngiliz futbolcu için yönetimin son kararı Şenol Güneş'e bıraktığı ifade edildi.

Güneş'in onay vermesi halinde yönetim 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle masaya oturacak.

CHAMBERLAIN ARACI OLDU

Alex Oxlade-Chamberlain'in de oyuncuya İstanbul'a gelmesi konusunda tavsiyelerde bulunduğu da gelen haberler arasında.

20 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest forması giyen ve 20 resmi maça çıkan Jesse Lingard bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 



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