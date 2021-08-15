Beşiktaş'ta Jerome Boateng yoklaması

Beşiktaş'ta stoper transferi için gündeme Jerome Boateng geldi. Bu transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Jerome Boateng yoklaması
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15 Ağustos 2021 11:51
Bundesliga ekibi Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındaki Gana asıllı Alman stoper Jerome Boateng için Beşiktaş devreye girdi.

Siyah-beyazlılarda iki sezon önce forma giyen Kevin-Prince Boateng'in üvey kardeşi olan Jerome için şartlar zorlanacak. Kevin'in de Beşiktaş ile ilgili oldukça olumlu görüşlerini kardeşine aktardığı bildirildi.

Hertha Berlin ve Hamburg sonrası, Manchester City ile üst düzey futbol kariyerine ilk adımı atan Boateng, 2011-2021 arasında tam 10 yıl boyunca formasını terlettiği Bayern Münih'te sayısız kupa ve başarı elde etti.  
 

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