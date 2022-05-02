Beşiktaş'ta Jed Vallace transferi için karar!

Siyah beyazlıların transfer gündeminde yer aldığı bilinen Jed Wallace ile ilgili İngiliz basınında önemli bir habere yer verildi. Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Valerien Ismael'in, Jed Wallace transferi için son kararını verdiği ifade edildi. İşte detaylar...

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Jed Vallace transferi için karar!
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02 Mayıs 2022 12:50
Beşiktaş'ın gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer listesine aldığı Jed Wallace ile ilgili İngiliz basınında önemli bir habere yer verildi.

Haziran 2022'de Millwall ile olan sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Beşiktaş yönetiminin fırsat transferi olarak değerlendirdiği Jed Wallace, veto yedi.

ISMAEL İSTEMİYOR

Haberde, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, Jed Wallace transferine sıcak bakmadığı bilgisine yer verildi.

Bu sezon İngiltere Championship'te 38 maça çıkan Vallace, 6 gol 12 asist üretmişti.

Öte yandan Wallace'ın, transfermarkt değeri 7 milyon euro.

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