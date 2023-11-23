Beşiktaş'ta Jean Onana seferberliği

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Sakaryaspor ile özel maç yapmıştı.
Bu karşılaşmada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jean Onana'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmişti.
Tecrübeli oyuncunun tedavisi hemen başlarken Onana'nın, sahalardan 10 gün uzak kalması bekleniyor.
Deneyimli orta sahanın, ara transferde başka bir kulübe gidene kadar hazır hale gelmesi planlanıyor.
Bu karşılaşmada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jean Onana'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmişti.
Tecrübeli oyuncunun tedavisi hemen başlarken Onana'nın, sahalardan 10 gün uzak kalması bekleniyor.
Deneyimli orta sahanın, ara transferde başka bir kulübe gidene kadar hazır hale gelmesi planlanıyor.