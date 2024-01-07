Beşiktaş'ta Jean Onana müjdesi!

Marsilya'nın Beşiktaş'tan Jean Onana transferini tamamlamak üzere olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Jean Onana müjdesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2024 01:57
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Fransa'dan müjdeli bir haber geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya'nın Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Jean Onana transferini bitirmek üzere olduğu belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Haberde Fransız ekibinin Kamerunlu orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katacağı aktarıldı. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.

İleri düzeyde görüşmelerin yapıldığı yazılırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Beşiktaş'ın Lens'ten 4 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı takımda bekleneni veremedi. Onana, yeni yönetimin gelmesiyle birlikte kadro dışı kalan 5 oyuncudan 1'i oldu.

Siyah beyazlı takımla 10 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery