Beşiktaş'ta Jean Onana müjdesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Fransa'dan müjdeli bir haber geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya'nın Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Jean Onana transferini bitirmek üzere olduğu belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Haberde Fransız ekibinin Kamerunlu orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katacağı aktarıldı. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.
İleri düzeyde görüşmelerin yapıldığı yazılırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Beşiktaş'ın Lens'ten 4 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı takımda bekleneni veremedi. Onana, yeni yönetimin gelmesiyle birlikte kadro dışı kalan 5 oyuncudan 1'i oldu.
Siyah beyazlı takımla 10 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya'nın Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Jean Onana transferini bitirmek üzere olduğu belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Haberde Fransız ekibinin Kamerunlu orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katacağı aktarıldı. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.
İleri düzeyde görüşmelerin yapıldığı yazılırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Beşiktaş'ın Lens'ten 4 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı takımda bekleneni veremedi. Onana, yeni yönetimin gelmesiyle birlikte kadro dışı kalan 5 oyuncudan 1'i oldu.
Siyah beyazlı takımla 10 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.
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