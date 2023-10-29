29 Ekim

Beşiktaş'ta Jean Onana kararı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta bir türlü bekleneni veremeyen Jean Onana'nın devre arasında kiralık olarak veya bonservisiyle birlikte gönderilmesi planlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Jean Onana kararı!
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29 Ekim 2023 12:46
Beşiktaş'ın sezon başında Fransız ekibi Lens'den 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Jean Onana, Bodo Glimt deplasmanındaki olumsuz performansıyla kredisini tamamen tüketti.

Norveç'te sürpriz şekilde ilk 11'de sahaya çıkan ve 61 dakikada görev yapan Kamerunlu orta saha şansını kullanamadı. Orta sahada yine etkisiz bir futbol ortaya koyan Onana büyük ölçüde gözden çıkarıldı.

AYRILIK PLANI

Jean Onana'nın devre arasında kiralık olarak veya bonservisiyle birlikte gönderilmesi planlanıyor. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun bonservisiyle satılamazsa düzenli oynayabileceği bir kulübe kiralanması düşünülüyor.



Diğer yandan siyah-beyazlı taraftarlar önümüzdeki süreçte orta sahada Demir Ege Tıknaz'a hücumda Semih Kılıçsoy'a şans verilmesini istiyor. Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın da Demir Ege ve Semih'e ilerleyen maçlarda daha fazla yararlanacağı ifade edildi. 

 
 

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