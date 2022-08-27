BEŞİKTAŞ, YÜKSEK MALİYETLERLE KARŞILAŞTI

DENAYER İLE PAZARLIKTA SON AŞAMA

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper pozisyonu için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Belçikalı defans oyuncusu Jason Denayer konusunda önemli mesafe kat ettiği iddia edildi.Beşiktaş Yönetimi, hamlelerine yenilerini eklemek için yoğun mesai harcıyor. Savunma hattındaki eksiklik için uzun süre yerli isimler üzerinde çalışma yapan siyah-beyazlılar, yüksek maliyetlerle karşılaşınca planlamasını değiştirdi.Yönetim, Fransa Lig 1 ekibi Lyon'daki kontratı sona erip boşa çıkan Belçikalı stoper Jason Denayer'le yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi. Son pürüzlerin giderilmesi halinde 27 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş forması giydirilmeye hazırlanılıyor.Türkiye'de daha önce Galatasaray forması da giyen Jason Denayer, geçen sezon Lyon formasıyla toplam 21 maçta 1450 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti. Denayer, Manchester City, Sunderland ve Celtic formaları da giymişti.