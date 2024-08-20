Beşiktaş'ta Jackson Muleka yol ayrımında

Beşiktaş'ta Jackson Muleka forma rekabetinde geride kaldı. Turkcell Süper Kupa maçında yedek beklerken süre alamayan Muleka, Samsunspor deplasmanında 11 dakika şans bulmuştu.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Demokratik Kongolu futbolcuyu sürpriz biçimde Antalyaspor maçının kadrosuna almadı. Kulübede Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu oturtan Van Bronckhorst, Muleka'yı tribüne gönderdi.
Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile bir süredir transfer görüşmeleri gerçekleştiren siyah-beyazlı forvetin kısa süre içinde takımdan ayrılabileceği bildirildi. Suudi ekibi, Muleka için 3 milyon 350 bin euroluk resmi teklifte bulunmuştu.
Golcü oyuncunun maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Al-Kholood'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Demokratik Kongolu futbolcuyu sürpriz biçimde Antalyaspor maçının kadrosuna almadı. Kulübede Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu oturtan Van Bronckhorst, Muleka'yı tribüne gönderdi.
Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile bir süredir transfer görüşmeleri gerçekleştiren siyah-beyazlı forvetin kısa süre içinde takımdan ayrılabileceği bildirildi. Suudi ekibi, Muleka için 3 milyon 350 bin euroluk resmi teklifte bulunmuştu.
Golcü oyuncunun maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Al-Kholood'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
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