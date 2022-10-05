DERBİDE OYUNDAN ALINDI

MULEKA'YA TERAPİ

'BU KADRONUN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİSİN'

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, siyah-beyazlılardaki kariyerine etkili bir başlangıç yaptı. Muleka, düzenli olarak ilk 11'de oynamak istiyor.Geride kalan 8 maçta 4 gollük katkı yapan futbolcu, Fenerbahçe derbisinde 73. dakikada yerini Tayfur Bingöl'e bırakmıştı.Oyundan alındığı için üzgün olan Demokratik Kongolu futbolcuya Valerien Ismael, adeta özel terapi yaptı. Ismael, Beşiktaş'ın saha içindeki kozlarından biri olan Muleka'yı neden oyundan aldığını anlattı.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sezon içinde Muleka'dan maksimum verim almayı amaçlıyor. Fransız çalıştırıcı, 'Bu kadronun önemli parçalarından birisin' dediği Muleka'dan daha fazla gol atmasını bekliyor.