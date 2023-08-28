Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya bir talip daha!

Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş'ın Kongolu golcüsü Jackson Muleka'ya Yunanistan ekibi PAOK teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya bir talip daha!
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28 Ağustos 2023 12:43
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 12:44
Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya yeni bir talip çıktı.

Yunanistan ekibi PAOK, Beşiktaş'tan Jackson Muleka'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sports 24'te yer alan habere göre, Yunan temsilcisi, 2.5 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.

Ancak Şenol Güneş'in şu an için kadroda tutmak istediği Kongolu oyuncuyu 3.3 milyon Euro transfer eden Beşiktaş'ın, bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmesi ise beklenmiyor.  




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