MULEKA, HATAY MAÇINI İPLE ÇEKİYOR

ISMAEL'DEN MULEKA KARARI

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine flaş bir başlangıç yapmış ancak; daha sonra düşüşe geçmişti. Muleka'ya Hatayspor ile oynanacak maç öncesi gün doğdu.Demoktratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka son dört haftadır fileleri havalandıramıyor. Teknik heyetin daha önce özel terapi yaptığı Muleka, Hatayspor maçını iple çekiyor. Hem Wout Weghorst hem de Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrasında teknik direktör Valerien Ismael'in sahadaki en büyük kozlarından biri Muleka olacak.Şu ana kadar 4 gol üreten Jackson Muleka'nın Hatayspor maçında 11'de olması bekleniyor. Trabzonspor maçında son 6 dakika görev yapan Muleka hem gol orucunu açmak hem de performansını yukarıya taşımak istiyor.Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol 4 asistle dikkati çeken ve Standard Liege'den Beşiktaş'a transfer olan Muleka için siyah-beyazlılar 3 milyon 350 bin euro bonservis ödedi. 5 yıllık imza atan Muleka'nın Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon euro gelir elde edeceği duyurulmuştu.