Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine flaş bir başlangıç yapmış ancak; daha sonra düşüşe geçmişti. Muleka'ya Hatayspor ile oynanacak maç öncesi gün doğdu.
MULEKA, HATAY MAÇINI İPLE ÇEKİYOR
Demoktratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka son dört haftadır fileleri havalandıramıyor. Teknik heyetin daha önce özel terapi yaptığı Muleka, Hatayspor maçını iple çekiyor. Hem Wout Weghorst hem de Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrasında teknik direktör Valerien Ismael'in sahadaki en büyük kozlarından biri Muleka olacak.
ISMAEL'DEN MULEKA KARARI
Şu ana kadar 4 gol üreten Jackson Muleka'nın Hatayspor maçında 11'de olması bekleniyor. Trabzonspor maçında son 6 dakika görev yapan Muleka hem gol orucunu açmak hem de performansını yukarıya taşımak istiyor.
BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ
Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol 4 asistle dikkati çeken ve Standard Liege'den Beşiktaş'a transfer olan Muleka için siyah-beyazlılar 3 milyon 350 bin euro bonservis ödedi. 5 yıllık imza atan Muleka'nın Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon euro gelir elde edeceği duyurulmuştu.
MULEKA, HATAY MAÇINI İPLE ÇEKİYOR
Demoktratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka son dört haftadır fileleri havalandıramıyor. Teknik heyetin daha önce özel terapi yaptığı Muleka, Hatayspor maçını iple çekiyor. Hem Wout Weghorst hem de Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrasında teknik direktör Valerien Ismael'in sahadaki en büyük kozlarından biri Muleka olacak.
ISMAEL'DEN MULEKA KARARI
Şu ana kadar 4 gol üreten Jackson Muleka'nın Hatayspor maçında 11'de olması bekleniyor. Trabzonspor maçında son 6 dakika görev yapan Muleka hem gol orucunu açmak hem de performansını yukarıya taşımak istiyor.
BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ
Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol 4 asistle dikkati çeken ve Standard Liege'den Beşiktaş'a transfer olan Muleka için siyah-beyazlılar 3 milyon 350 bin euro bonservis ödedi. 5 yıllık imza atan Muleka'nın Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon euro gelir elde edeceği duyurulmuştu.