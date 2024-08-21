Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen Jackson Muleka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş, kadrosuna katmak üzere olduğu 19 yaşındaki Brezilyalı kanat Angelo'nun transferinin nihai sonuca varması için bir yabancı oyuncunun takımdan ayrılmasını bekliyor. Siyah-beyazlılarda ayrılığa en yakın isim ise Jackson Muleka.
KADRODA YER ALMAYACAK
Beşiktaş'ta Jackson Muleka, transfer süreci nedeniyle Lugano maçının kadrosunda yer almayacak.
Demokratik Kongolu futbolcu, bir önceki Antalyaspor maçında da kadroya alınmamıştı.
VİZE İŞLEMLERİNE BAŞLADI
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al-Kholood ile anlaşmaya varan Jackson Muleka İstanbul'a geldi ve vize işlemlerine başladı.
FORMA REKABETİNDE GERİDE KALDI
Beşiktaş'ta Muleka, forma rekabetinde geride kaldı. Turkcell Süper Kupa maçında yedek beklerken süre alamayan Muleka, Samsunspor deplasmanında 11 dakika şans bulmuştu.
Beşiktaş, kadrosuna katmak üzere olduğu 19 yaşındaki Brezilyalı kanat Angelo'nun transferinin nihai sonuca varması için bir yabancı oyuncunun takımdan ayrılmasını bekliyor. Siyah-beyazlılarda ayrılığa en yakın isim ise Jackson Muleka.
KADRODA YER ALMAYACAK
Beşiktaş'ta Jackson Muleka, transfer süreci nedeniyle Lugano maçının kadrosunda yer almayacak.
Demokratik Kongolu futbolcu, bir önceki Antalyaspor maçında da kadroya alınmamıştı.
VİZE İŞLEMLERİNE BAŞLADI
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al-Kholood ile anlaşmaya varan Jackson Muleka İstanbul'a geldi ve vize işlemlerine başladı.
FORMA REKABETİNDE GERİDE KALDI
Beşiktaş'ta Muleka, forma rekabetinde geride kaldı. Turkcell Süper Kupa maçında yedek beklerken süre alamayan Muleka, Samsunspor deplasmanında 11 dakika şans bulmuştu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU