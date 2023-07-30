Beşiktaş'ta Jackson Muleka fırsatı kaçırmadı!

Beşiktaş'ta yurt dışı hazırlık kampı ve KF Tirana ile hafta arası oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçında en fazla dikkat çeken isimlerden biri de Jackson Muleka oldu.
Demokratik Kongolu golcü bulduğu fırsatları çok iyi değerlendirdi ve teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.
Tedavisine devam edilen kaptan Cenk Tosun'un yokluğunda düzenli forma giyme şansı yakalayan Muleka oynadıkça performansını artırdı.
Kısa sürede adeta bambaşka bir kimliğe bürünen 23 yaşındaki futbolcu performansıyla vitrine çıktı. Muleka özellikle KF Tirana maçında attığı çok şık golle alkışları topladı.
KALMASI KARARLAŞTIRILDI
Jackson Muleka 2022-2023 sezonunda beklentilere yanıt veremezken büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu nedenle genç oyuncunun bonservisiyle birlikte veya kiralık olarak takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Ancak Kongolu golcü son dönem performansıyla takımda kalmayı garantiledi. Şenol Güneş'in Demokratik Kongolu oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve kadroda tutulmasını istediği ifade edildi.
TEKLİFLERİ REDDEDİYOR
Jackson Muleka'nın da kendisine gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen yetenekli futbolcunun bu konuda kararlı olduğu kaydedildi.
Demokratik Kongolu golcü bulduğu fırsatları çok iyi değerlendirdi ve teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.
Tedavisine devam edilen kaptan Cenk Tosun'un yokluğunda düzenli forma giyme şansı yakalayan Muleka oynadıkça performansını artırdı.
Kısa sürede adeta bambaşka bir kimliğe bürünen 23 yaşındaki futbolcu performansıyla vitrine çıktı. Muleka özellikle KF Tirana maçında attığı çok şık golle alkışları topladı.
KALMASI KARARLAŞTIRILDI
Jackson Muleka 2022-2023 sezonunda beklentilere yanıt veremezken büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu nedenle genç oyuncunun bonservisiyle birlikte veya kiralık olarak takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Ancak Kongolu golcü son dönem performansıyla takımda kalmayı garantiledi. Şenol Güneş'in Demokratik Kongolu oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve kadroda tutulmasını istediği ifade edildi.
TEKLİFLERİ REDDEDİYOR
Jackson Muleka'nın da kendisine gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen yetenekli futbolcunun bu konuda kararlı olduğu kaydedildi.