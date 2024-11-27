Beşiktaş'ta istifa: Onur Göçmez

Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilirken,
Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.
GECE YARISI İKİ AYRILIK
Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de gece yarısıs yolların ayrıldığını duyurdu.
İSTİFALAR DEVAM EDEBİLİR
Beşiktaş'ta Onur Göçmez'in istifasının ardından yönetim kurulunda istifaların devam etmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA GECE YARISI İKİ İSİM GÖNDERİLDİ! TIKLA!
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilirken,
Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.
GECE YARISI İKİ AYRILIK
Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de gece yarısıs yolların ayrıldığını duyurdu.
İSTİFALAR DEVAM EDEBİLİR
Beşiktaş'ta Onur Göçmez'in istifasının ardından yönetim kurulunda istifaların devam etmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA GECE YARISI İKİ İSİM GÖNDERİLDİ! TIKLA!