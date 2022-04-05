Beşiktaş'ta Ismael mutluluğu: 'Tam isabet!'

Beşiktaş'a geldikten sonraki ilk sınavına Süper Lig lideri Trabzonspor'un karşısında çıkan Fransız teknik adam Valerien Ismael maç sonrasında soyunma odasında yaptığı konuşmada öğrencilerine skor olarak olmasa da oyun olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını ve kalan haftalarda devamının geleceğini söylediği bildirildi.



Önder Karaveli'nin yerine bitime az bir zaman kala teknik direktörlük koltuğuna Ismael'i oturtan siyah-beyazlı yönetim ise doğru tercih yaptıkları konusunda daha erken olduğu için net bir görüş bildirmese de ilk maçtaki mücadeleci futbol ve oyuncuların istekleri sonrasında gelecek adına umutlu olduklarını söyledikleri öğrenildi.



'Risk almalıydık'



Maçın ardından Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte durum değerlendirmesi yapan bazı yöneticilerin "Bu tablo sezon sonuna kadar bu şekilde devam ederse gelecek bizim için iyi olacak diyebiliriz. Çok büyük bir risk aldık, ama bu riski almak zorundaydık. Ekonomik şartlar bunu gerektiriyor. İlk maçta futbolcular çok istekliydi. Doğru bir tercih yapmış olma ihtimalimiz şu an için yüksek gözüküyor" ifadelerini kullandıkları ortaya çıktı.





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