Beşiktaş'ta Avusturya kampı başladı. Teknik direktör Valerien Ismael, öğrencilerine kamp sürecinin yoğun ve yorucu olacağının sinyallerini verdi. Fransız teknik adam oyuncularına kampta yaşanabilecekleri anlattı.



"SADECE UYUMAYA VAKTİNİZ OLACAK"



Valerien Ismael her açıdan sezona hazır hale gelmesini istediği futbolcularına, "Sadece uyumak için vaktiniz olacak" diyerek ikazda bulundu. Ismael, ekstra çalışmalar da yaptıracak.



VİNÇLE GÖRÜNTÜ TAKİBİ



Saha kenarına getirilen vinçle antrenmanın görüntülerini çektiren Ismael, buna göre antrenman metotları uygulayacak. Günlük analiz toplantıları yapacak olan siyah-beyazlılar, hem maç hem antrenman görüntüleriyle eksiklerini görecek ve sistemi ezberlemeye çalışacak.



GEDSON DA ISMAEL'İ DOĞRULADI



Teknik direktör Valerien Ismael'in yeni sezona tempolu bir başlangıç yapmasıyla ilgili olarak Gedson Fernandes de dikkati çeken bir ifade kullandı. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden biri olan Gedson, "Hocamızın temposunu yakalamalıyız" ifadesini kullandı.



