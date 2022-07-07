Beşiktaş'ta Ismael kanunları!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, futbolcularıyla dikkati çeken bir konuşma yaptı. Ismael, kamp süreciyle ilgili oyuncularını uyardı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Ismael kanunları!
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07 Temmuz 2022 09:50
Beşiktaş'ta Avusturya kampı başladı. Teknik direktör Valerien Ismael, öğrencilerine kamp sürecinin yoğun ve yorucu olacağının sinyallerini verdi. Fransız teknik adam oyuncularına kampta yaşanabilecekleri anlattı.

"SADECE UYUMAYA VAKTİNİZ OLACAK"

Valerien Ismael her açıdan sezona hazır hale gelmesini istediği futbolcularına, "Sadece uyumak için vaktiniz olacak" diyerek ikazda bulundu. Ismael, ekstra çalışmalar da yaptıracak.

VİNÇLE GÖRÜNTÜ TAKİBİ

Saha kenarına getirilen vinçle antrenmanın görüntülerini çektiren Ismael, buna göre antrenman metotları uygulayacak. Günlük analiz toplantıları yapacak olan siyah-beyazlılar, hem maç hem antrenman görüntüleriyle eksiklerini görecek ve sistemi ezberlemeye çalışacak.

GEDSON DA ISMAEL'İ DOĞRULADI

Teknik direktör Valerien Ismael'in yeni sezona tempolu bir başlangıç yapmasıyla ilgili olarak Gedson Fernandes de dikkati çeken bir ifade kullandı. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden biri olan Gedson, "Hocamızın temposunu yakalamalıyız" ifadesini kullandı. 

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