MASUAKU KENARA, UMUT 11'E

BU SEZON İLKİ YAŞAYACAK

Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçta galibiyet hedeflerken siyah-beyazlı takımda teknik direktör Valerien Ismael'in sürpriz bir tercih yapacağı gündeme geldi.Trabzonspor maçında yaptığı hatalar yüzünden taraftardan özür dileyen Arthur Masuaku için teknik direktör Valerien İsmael'in bir sürprizi var. Sezon başından beri sürekli 11'de oynattığı Kongolu oyuncuyu kenara çekecek olan Fransız teknik adam, forma şansı bulamadığı için devre arasında ayrılmak isteyen Umut Meraş'ı sahaya sürmeyi planlıyor.Beşiktaş'tan ayrılacağı gündeme gelen ve formasından uzak kaldığı için üzgün olan Umut Meraş da şans bekliyor. Meraş bu sezon Beşiktaş'ta hiç ilk 11'de başlamadı. Ismael, Meraş'ı tercih ederse bu sezon futbolcu bir ilki yaşayacak. Meraş 4 maçta toplam 38 dakika süre alabildi.