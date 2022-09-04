Beşiktaş'ta Ismael - Ghezzal görüşmesi

Beşiktaş'ın en etkili isimlerinden biri olan Rachid Ghezzal, Ankaragücü maçı öncesinde Valerien Ismael ile durumunu görüştü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ismael - Ghezzal görüşmesi
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04 Eylül 2022 09:56
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda sakatlanan ve daha sonra da üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Rachid Ghezzal'ın oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.

GHEZZAL, HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Cezayirli futbolcu, Ankaragücü maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'e hazır olduğunu söyledi. Ghezzal, Fransız çalıştırıcının tercih etmesi halinde yerini alabilecek.

JOSEF VE ATIBA'NIN SON DURUMU

Öte yandan Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın Ankaragücü karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Şampiyonluk isteyen Beşiktaş, Ankaragücü'nü yenerek haftayı moralli kapatmayı arzuluyor. 



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