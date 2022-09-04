GHEZZAL, HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

JOSEF VE ATIBA'NIN SON DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda sakatlanan ve daha sonra da üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Rachid Ghezzal'ın oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.Cezayirli futbolcu, Ankaragücü maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'e hazır olduğunu söyledi. Ghezzal, Fransız çalıştırıcının tercih etmesi halinde yerini alabilecek.Öte yandan Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın Ankaragücü karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Şampiyonluk isteyen Beşiktaş, Ankaragücü'nü yenerek haftayı moralli kapatmayı arzuluyor.