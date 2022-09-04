Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda sakatlanan ve daha sonra da üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Rachid Ghezzal'ın oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.
GHEZZAL, HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Cezayirli futbolcu, Ankaragücü maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'e hazır olduğunu söyledi. Ghezzal, Fransız çalıştırıcının tercih etmesi halinde yerini alabilecek.
JOSEF VE ATIBA'NIN SON DURUMU
Öte yandan Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın Ankaragücü karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Şampiyonluk isteyen Beşiktaş, Ankaragücü'nü yenerek haftayı moralli kapatmayı arzuluyor.
GHEZZAL, HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Cezayirli futbolcu, Ankaragücü maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'e hazır olduğunu söyledi. Ghezzal, Fransız çalıştırıcının tercih etmesi halinde yerini alabilecek.
JOSEF VE ATIBA'NIN SON DURUMU
Öte yandan Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın Ankaragücü karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Şampiyonluk isteyen Beşiktaş, Ankaragücü'nü yenerek haftayı moralli kapatmayı arzuluyor.