Beşiktaş'ta işleyen hücum hattı çalışmadı

Trabzonspor deplasmanında Beşiktaş'ın hücum hattı varlık gösteremedi. Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'nın yanı sıra Vincent Aboubakar, Alexandru Maxim ve Rachid Ghezzal da beklentilerin çok gerisinde kaldı.



TUTUK GÖRÜNTÜ



Son dönemin en formda ismi olan ve 5 maçta 6 gole imza atan Aboubakar bulduğu iki fırsatı da kötü vuruşlarla harcadı. Maxim, Redmond'un hazırladığı pozisyonda çok önemli bir gol şansını değerlendiremedi. Rumen yıldız orta sahada istekliydi ancak oyunu yönetme konusunda yetersiz kaldı.



Cenk Tosun'un yokluğunda kaptanlık bandını takan Ghezzal da çok tutuk bir görüntü verdi. İlk yarıda rakip kaleye iki zayıf şut gönderen Cezayirli futbolcu gollük bir pozisyonda ise ceza alanında Hüseyin Türkmen tarafından bloklandı.





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