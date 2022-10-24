Beşiktaş'ta inanılmaz istatistik!

Beşiktaş, teknik direktörü Valerien Ismael ile kötü gidişini sürdürüyor.
Siyah beyazlı ekip, Hatayspor mağlubiyetiyle birlikte ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet aldı.
Ismael'in öğrencileri söz konusu maçlarda 3 beraberlik alırken 2 de yenilgi yaşadı. Beşiktaş tek galibiyetini evinde Giresunspor'u yenerek aldı.
Siyah beyazlıların son 6 maçı
0-1 Başakşehir
2-2 İstanbulspor
0-0 Fenerbahçe
0-1 Giresunspor
2-2 Trabzonspor
️2-1 Hatayspor
Siyah beyazlı ekip, Hatayspor mağlubiyetiyle birlikte ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet aldı.
Ismael'in öğrencileri söz konusu maçlarda 3 beraberlik alırken 2 de yenilgi yaşadı. Beşiktaş tek galibiyetini evinde Giresunspor'u yenerek aldı.
Siyah beyazlıların son 6 maçı
0-1 Başakşehir
2-2 İstanbulspor
0-0 Fenerbahçe
0-1 Giresunspor
2-2 Trabzonspor
️2-1 Hatayspor
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