Beşiktaş'ta inanılmaz istatistik!

Süper Lig'de Hatayspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 kez kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta inanılmaz istatistik!
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24 Ekim 2022 23:16
Beşiktaş, teknik direktörü Valerien Ismael ile kötü gidişini sürdürüyor.

Siyah beyazlı ekip, Hatayspor mağlubiyetiyle birlikte ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Ismael'in öğrencileri söz konusu maçlarda 3 beraberlik alırken 2 de yenilgi yaşadı. Beşiktaş tek galibiyetini evinde Giresunspor'u yenerek aldı.

Siyah beyazlıların son 6 maçı

0-1 Başakşehir
2-2 İstanbulspor
0-0 Fenerbahçe
0-1 Giresunspor
2-2 Trabzonspor
️2-1 Hatayspor

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