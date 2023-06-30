Beşiktaş'ta imzalar yakın!

Gelecek sezonun çalışmalarına devam eden Beşiktaş, iç transfer için de hamleyi yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta imzalar yakın!
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30 Haziran 2023 14:59
Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Mert Günok ve Salih Uçan'ın sözleşmeleri önümüzdeki günlerde yenilenecek.

Cenk'in opsiyonlu sözleşmesi sezon içinde otomatik olarak bir yıl uzamıştı. Mert ve Salih'in kontratları ise 2024'te bitecek.

Buna göre başarılı bir sezon geçiren Cenk'in yıllık garanti ücreti 30 milyon lira seviyesine yükseltilecek.

Yıllık garanti ücretleri 8'er milyon lira olan Mert ve Salih'e de ciddi bir zam yapılacak.

Anlaşma sağlanması halinde deneyimli oyuncuların 2024'te bitecek sözleşmeleri 2025'e kadar uzatılacak. 

 
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