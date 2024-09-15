Türkiye'ye çok hızlı uyum sağlayıp taraftarın gönlünde taht kuran siyah-beyazlıların İtalyan yıldızı Ciro Immobile, sezona oldukça iyi başlangıç yapmıştı.





Şu ana dek sahada bulunduğu 6 resmi karşılaşmada 7 kez ağları havalandıran tecrübeli oyuncu, Avrupa ve ligde 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda attığı 5 golü de Beşiktaş'ın evi Tüpraş Stadyumu'nda kaydetti. Henüz deplasmanda gol sevinci yaşayamayan 34 yaşındaki oyuncu, kendisini Trabzon maçına odakladı. Bordo-mavililere karşı deplasmanda gol atarak içeride olduğu gibi dışarıda da etkisini sürdürmek istiyor.



Bu arada Beşiktaş'ta zorlu mücadele öncesi sadece bir eksik var. Antrenmanda yaşadığı ağır sakatlık sonrası çapraz bağ ameliyatı olan Necip Uysal'ın dışında siyah-beyazlılar tam kadro. Aynıca kart sınırında da herhangi bir oyuncu bulunmuyor.







