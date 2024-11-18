Beşiktaş'ta Immobile kendini aştı

Lazio'da geçen sezon ligde 12. haftalar itibariyle 4, 2022-2023'te ise 7 golü bulunan İtalyan golcü Ciro Immobile, Beşiktaş ile çıktığı 10 lig maçında 8 gol kaydetti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Immobile kendini aştı
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18 Kasım 2024 09:33
Son güncelleme 18 Kasım 2024 09:38
Beşiktaş'ın sezon başında Lazio'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı İtalyan golcü Ciro Immobile Siyah- Beyazlı takımda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

12 haftası geride kalan Süper Lig'de 10 maça çıkan ve 8 gol kaydeden 34 yaşındaki yıldız bu performansıyla da Lazio'daki son 2 sezonunu geride bıraktı.

Deneyimli forvet İtalyan ekibiyle geçen sezon 12. hafta itibariyle 4, 2022-2023 sezonunda ise 7 gole katkıda bulundu. 2021-22 sezonunu 27 golle gol kralı olarak tamamlayan Immobile 12. haftayı geride bırakırken 10 gol kaydetmişti. 

 
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