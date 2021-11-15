Beşiktaş'ta ilk transfer Ajdin Hasic

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Ajdin Hasic'in geleceği belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta ilk transfer Ajdin Hasic
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15 Kasım 2021 09:49
Yaşadığı sakatlık sonrası 7 ay sahalardan uzak kalan Ajdin Hasic, hafta başında takımla çalışmalara başladı.

Genç sağ kanadın, lisansı çıkarılmadığı için devre arasına kadar oynama imkânı bulunmuyor.

Bu süreçte fiziksel açıdan kendisini toparlaması hedeflenen 20 yaşındaki Boşnak futbolcunun isminin, ara transfer döneminde Adem Ljajic'in yerine lisans listesine eklenmesi bekleniyor.




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