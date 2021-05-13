Beşiktaş'ta ilk hedef Rachid Ghezzal

Beşiktaş, Leicester City ile 1 senelik sözleşmesi kalan 29 yaşındaki Cezayirli yıldız için kısa süre içinde İngiliz ekibine resmi teklif yapacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ilk hedef Rachid Ghezzal
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13 Mayıs 2021 08:39
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş Yönetimi'nin sezon bittikten hemen sonra transferdeki ilk hedefi Rachid Ghezzal olacak.

Siyah-beyazlılar, Leicester City ile 1 senelik sözleşmesi kalan 29 yaşındaki Cezayirli yıldız için kısa süre içinde İngiliz ekibine resmi teklif yapacak. İlk teklifin 3-4 milyon euro düzeyinde olacağı ifade edildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 7 gol, 17 asiste imza atan Ghezzal'ın mutlaka kadroda tutulmasını istiyor.

Kartal'da adeta yeniden doğan yetenekli futbolcu da kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etmenin hesaplarını yapıyor.

ROSIER, BİR SENE DAHA KİRALIK

Beşiktaş Yönetimi, Ghezzal'ın yanı sıra Rosier için de somut adımlar atacak. Fransız sağ bekin ilk planda bir yıl daha kiralanması planlanıyor. 


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