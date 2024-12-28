Beşiktaş'ta ilk hamle Angel Correa olacak!

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı tüm hızıyla devam ederken, başkan adaylarının transfer çalışmaları da gündemde. Siyah-beyazlı kulüp, özellikle hücum hattını güçlendirmek için kanat oyuncusu transferine odaklanmış durumda. İlk yarıyı beklentilerin altında bir performansla tamamlayan Beşiktaş, kadrosuna ofansif gücü yüksek isimler ekleyerek yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, seçilecek yeni yönetimin transfer stratejisinde kanat oyuncusu takviyesi öncelikli konular arasında yer alıyor.
ATLETICO MADRID'İN YILDIZI ANGEL CORREA GÜNDEMDE
Beşiktaş, sağ kanat bölgesini güçlendirmek adına Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Angel Correa'yı transfer listesine aldı. Daha önce yaz transfer döneminde de gündeme gelen Arjantinli oyuncu, Atletico Madrid'in en önemli futbolcularından biri olarak dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, hücum hattını Correa ile güçlendirmek istese de Atletico Madrid'in oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş'ın yeni yönetimi seçim sonrası Correa için resmi teklif sunmayı planlıyor. Ancak, oyuncunun 2026'ya kadar devam eden sözleşmesi nedeniyle bu transferin zorlu bir süreç olacağı tahmin ediliyor.
ANGEL CORREA'NIN KARİYERİ
2015 yılında Atletico Madrid'e transfer olan Angel Correa, İspanyol ekibinde birçok önemli başarıya imza attı. 1 La Liga şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi zaferi ve 1 UEFA Süper Kupa kazanan Correa, Atletico Madrid formasıyla 421 kez sahaya çıkarak kulüp tarihinin en fazla forma giyen oyuncularından biri oldu. Milli takım kariyerinde de dikkat çeken Correa, 2021 Copa America ve 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin kadrolarında yer aldı. Bu başarılarla hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli bir kariyere sahip olan Correa, Arjantin futbolunun önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni yönetimin, Correa transferini gerçekleştirebilmek için yaratıcı çözümler geliştirmesi ve Atletico Madrid ile etkili bir pazarlık süreci yürütmesi gerekecek.
ATLETICO MADRID'İN YILDIZI ANGEL CORREA GÜNDEMDE
Beşiktaş, sağ kanat bölgesini güçlendirmek adına Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Angel Correa'yı transfer listesine aldı. Daha önce yaz transfer döneminde de gündeme gelen Arjantinli oyuncu, Atletico Madrid'in en önemli futbolcularından biri olarak dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, hücum hattını Correa ile güçlendirmek istese de Atletico Madrid'in oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş'ın yeni yönetimi seçim sonrası Correa için resmi teklif sunmayı planlıyor. Ancak, oyuncunun 2026'ya kadar devam eden sözleşmesi nedeniyle bu transferin zorlu bir süreç olacağı tahmin ediliyor.
ANGEL CORREA'NIN KARİYERİ
2015 yılında Atletico Madrid'e transfer olan Angel Correa, İspanyol ekibinde birçok önemli başarıya imza attı. 1 La Liga şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi zaferi ve 1 UEFA Süper Kupa kazanan Correa, Atletico Madrid formasıyla 421 kez sahaya çıkarak kulüp tarihinin en fazla forma giyen oyuncularından biri oldu. Milli takım kariyerinde de dikkat çeken Correa, 2021 Copa America ve 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin kadrolarında yer aldı. Bu başarılarla hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli bir kariyere sahip olan Correa, Arjantin futbolunun önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni yönetimin, Correa transferini gerçekleştirebilmek için yaratıcı çözümler geliştirmesi ve Atletico Madrid ile etkili bir pazarlık süreci yürütmesi gerekecek.