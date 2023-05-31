Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor: Ersin...

Beşiktaş'ta formasını Mert Günok'a kaptıran genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun sezon sonunda büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı iddia edildi. 1.95'lik kalecinin menajerinin özellikle Belçika'da önemli temaslarda bulunduğu ve Standard Liege'in bunların başında geldiği kaydedildi. Ersin için ligin bitiminde 3 milyon euro'luk bir teklifin gelmesi durumunda yönetimin genç kalecinin gidişine izin verebileceği belirtildi.
BU SEZON YALNIZCA 11 MAÇTA OYNADI
21 yaşındaki Milli kaleci Ersin Destanoğlu, Mert Günok'un takıma geri dönmesiyle beraber bu sezın yalnızca 11 maçta süre bulabildi. Bu karşılaşmalarda 14 gol yerken, 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
BU SEZON YALNIZCA 11 MAÇTA OYNADI
21 yaşındaki Milli kaleci Ersin Destanoğlu, Mert Günok'un takıma geri dönmesiyle beraber bu sezın yalnızca 11 maçta süre bulabildi. Bu karşılaşmalarda 14 gol yerken, 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.