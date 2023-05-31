Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor: Ersin...

Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ta iyi performans sergileyen ve ilk 11'in değişilmez ismi olan Ersin Destanoğlu bu sezon kaleyi Mert Günok'a kaptırmış durumda. Genç kalecinin yeterli süreyi bulamadığı için takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor: Ersin...
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31 Mayıs 2023 10:14
Beşiktaş'ta formasını Mert Günok'a kaptıran genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun sezon sonunda büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı iddia edildi. 1.95'lik kalecinin menajerinin özellikle Belçika'da önemli temaslarda bulunduğu ve Standard Liege'in bunların başında geldiği kaydedildi. Ersin için ligin bitiminde 3 milyon euro'luk bir teklifin gelmesi durumunda yönetimin genç kalecinin gidişine izin verebileceği belirtildi.

BU SEZON YALNIZCA 11 MAÇTA OYNADI

21 yaşındaki Milli kaleci Ersin Destanoğlu, Mert Günok'un takıma geri dönmesiyle beraber bu sezın yalnızca 11 maçta süre bulabildi. Bu karşılaşmalarda 14 gol yerken, 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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