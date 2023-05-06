Beşiktaş'ta ilk 11'e 2 sürpriz isim

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor maçında Alexandru Maxim ve Welinton'a şans vermeyi planlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ilk 11'e 2 sürpriz isim
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06 Mayıs 2023 10:45
Zirve takipçisi Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda kritik bir puan mücadelesine çıkacak.

Galatasaray derbisinde dizine darbe alan Salih Uçan ile yine dizindeki ağrılara rağmen dev maçta fedakarlık yaparak forma giyen Omar Colley dünkü antrenmana da katılamadı. İlk 11'in değişmez isimleri olan Salih ve Colley, Antalyaspor maçında oynamayı çok istemelerine rağmen tedavilerinin sürmesi nedeniyle İstanbul'da bırakıldı.

ATIBA KADROYA ALINDI

Teknik Direktör Şenol Güneş, Salih ve Colley'in sakatlıkları nedeniyle kadroda zorunlu değişiklik yapacak. Siyah-beyazlı hocanın savunmada Welinton'a orta sahada Alexandru Maxim'e ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Kartal'da kaptan Atiba Hutchinson uzun süre sonra kadroya dahil edildi. Trabzonspor deplasmanında bulduğu şansı iyi kullanamayan Kevin N'Koudou yine kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan Ghezzal da maçta görev yapamayacak.



 
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