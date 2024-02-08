Beşiktaş'ta ilk 11'de mecburi değişiklik

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi Rachid Ghezzal ısınmada ağrı hissettiği için Cenk Tosun 11'de başlayacak.

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Beşiktaş'ta ilk 11'de mecburi değişiklik
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08 Şubat 2024 20:35
Son güncelleme 08 Şubat 2024 20:49
Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu öncesiAntalyaspor maçı öncesi Rachid Ghezzal ısınmada ağrı hissettiği için Cenk Tosun 11'de başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yerine Cenk Tosun ilk 11'e dahil oldu." ifadeleri kullanıdlı.

İşte Beşiktaş'ın yeni 11'i

Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Rebic, Semih, Cenk.


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